За сутки в Омской области коронавирусом заразились 66 омичей

Все больше омичей решают привиться от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным медиков, в Омской области за сутки количество заболевших ковидом выросло на 66 человек и составило 45 246 человек. Из них 49 остались дома, а 17 попали в больницу под постоянное наблюдение медиков.

Выздоровели сегодня 83 омича. За все время пандемии справиться с вирусом удалось уже 38 356 людям.

К сожалению, скончались еще 2 омичей. Общее число погибших от болезни составило уже 1 370 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 140 262 человека, вторым компонентом «Спутника-V» привились 71 816 человек. Новосибирский «Вектор» пока не очень популярен среди омичей, но привиться им уже можно.