В Ленинском округе Омска снесли два пивных ларька

Предприниматели не захотели съезжать, и киоски разобрали принудительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этот раз споры возникли вокруг двух пивных ларьков, которые стояли рядом на улице Демьяна Бедного в Ленинском округе. Там перед многоэтажкой удачно соседствовали два ларька, одинаково популярные среди местных. Но срок аренды земли под ними подошел к концу. Как уточнили в пресс-службе мэрии, предпринимателям не раз напоминали о том, что срок аренды земли подходит к концу и киоски придется снести. Но предприниматели выполнять требования не спешили, поэтому пришлось сносит киоски в принудительном порядке.

Специалисты снесли два пивных киоска. Фото: пресс-служба администрации Омска

- При выявлении торговых объектов, размещенных без правоустанавливающих документов, владелец привлекается к административной ответственности, а торговый объект включается в план выноса. Всего планом выноса на 2021 год администрацией округа предусмотрен вынос 142 объектов, - рассказала начальник отдела развития потребительского рынка и торговли Ленинского округа Екатерина Вяткина.