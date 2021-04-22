Прокуратура назвала причину роста тарифов на вывоз мусора в Омске

Тарифы на вывоз мусора вызывали вопросы у многих омичей. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Прокуратура Омской области провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в Омске до сих пор отсутсвуют полигоны для размещение ТКО, которые должны обустроить до 2023 года. Три полигона должны принимать до 80% всего мусора. Сейчас он распределяется по 13 районным свалкам, которые через год по закону должны быть закрыты и рекультивированы. Также многие из них расположены в удаленных районах, что по мнению прокуратуры, приводит к повышению затрат на перевозку и росту тарифов.

По материалам проверки прокуратура обратилась в суд с административным иском к правительству Омской области и минприроды. В ведомстве требуют устранить нарушения, оборудовать полигоны и снизить тарифы на вывоз ТКО.