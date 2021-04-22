Вопросы экспорта зерна в Китай обсудили на семинаре

За период с 2016 по 2021 год в Китай отгружено 325,6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, основной объем которых составили масличные культуры (лен, рапс, горчица, подсолнечник) – 299,5 тыс. тонн (или 92%).

15 апреля в Управлении Россельхознадзора по Омской области в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по экспорту зерновых и масличных культур в Китайскую Народную Республику для товаропроизводителей, представителей компаний - экспортеров, элеваторов.

На мероприятии подробно обсуждались вопросы подготовки партий зерна различных культур к экспорту в Китайскую Народную Республику, вопросы по подтверждению безопасности, качества и карантинного фитосанитарного состояния отгружаемых партий зерна.

Участие в работе семинара приняли: Заместитель Руководителя Управления Гулина Е.Н., начальник отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора Чернышева Л.В., внешний советник Министра экономики Омской области Колягин Е.В., представитель российского представительства Группы ETG Егоров В.В., начальник отдела экспорта и цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Дзюба О.А., начальник отдела обеззараживания Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Гусятников Н.В., руководитель органа инспекции ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» Черноусова Т.А., товаропроизводители, представители компаний - экспортеров, элеваторов.

В рамках семинара участники обсудили особенности зернового рынка КНР, порядок и сроки проведения каждого этапа подготовки партий зерна различных культур для экспорта в Китай, проведение фумигации подкарантинных грузов и объектов.

Кроме того, участникам внешнеэкономической деятельности были даны разъяснения по порядку работы с ИС «Цербер», обеспечения карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров, а также особенностям декларирования экспортных партий зерна.