Что случилось у ТЦ «Маяк» в Омске, где заметили много пожарных машин

7 пожарных машин заметили на парковке у крупного ТЦ. Фото: ВКонтакте

Омичи стали свидетелями того, как к крупному торговому центру «Маяк» на Левом берегу съехались множество пожарных машин. Местные жители удивились такому оживлению, на парковку прибыли сразу 7 спацавтомобилей. Сред них были как автоцистерны, так и пожарные лестницы. При этом сообщений об эвакуации людей из здания пока не поступало.

В пресс-службе МЧС заверили, то причин переживать нет.

- Проходят учения в соответствии с планом пожарно-тактических учений, - уточнили в ведомстве.