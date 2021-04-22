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Общество22 апреля 2021 9:21

Что случилось у ТЦ «Маяк» в Омске, где заметили много пожарных машин

Около десятка спецмашин приехали к ТЦ
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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7 пожарных машин заметили на парковке у крупного ТЦ.

7 пожарных машин заметили на парковке у крупного ТЦ.

Фото: ВКонтакте

Омичи стали свидетелями того, как к крупному торговому центру «Маяк» на Левом берегу съехались множество пожарных машин. Местные жители удивились такому оживлению, на парковку прибыли сразу 7 спацавтомобилей. Сред них были как автоцистерны, так и пожарные лестницы. При этом сообщений об эвакуации людей из здания пока не поступало.

В пресс-службе МЧС заверили, то причин переживать нет.

- Проходят учения в соответствии с планом пожарно-тактических учений, - уточнили в ведомстве.