Нельзя жечь мусор и жарить шашлыки: В Омской области ввели особый противопожарный режим

В Омской области ввели особый противопожарный режим. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Омской области

Несмотря на то, что в регионе пока установилась не особенно теплая погода, омичи уже замечали множество горящих полей. Обратили на это внимание и омские власти, поэтому в регионе ввели особый противопожарный режим. Решение об этом приняли на заседании регионального кабинета министров. Ограничения будут действовать в регионе с 27 апреля по 27 июня , почти 2 месяца.

Для омичей особый противопожарный режим означает запрет на сжигание мусора и сухой травы. Также нельзя разводить костры для приготовления пищи в необорудованных для этого местах. Выехать в лесок или к реке на шашлыки просто так уже не получится. Запрещено и засорять противопожарные полосы, которые служат преградой в случае распространения огня по земле. Стоит отметить, что этого делать не стоит и в любое другое время. Нарушения требований режима могут обернуться для омичей штрафами до 4 тысяч рублей, а для предпринимателей до 400 тысяч.