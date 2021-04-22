Тысячи омичей остались без тепла и горячей воды на 2 дня

В Омске полгорода остались без тепла в последние дни холода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске пока держится прохладная погода. Ночью температура опускается до -5 градусов, а днем температура не поднимается выше +10. Это последние холодные дни, потепление обещают только на следующей неделе.

Именно в эти дни тысячи омичей остались на два дня без отопления и горячей воды. Отключения произошли в домах в Центральном и Ленинском округах, которые снабжает теплом ТЭЦ-2. По информации портала «Мой дом», отключение тепла и воды произошли вчера, 21 апреля. Остались без отопления целые улицы, также из кранов льется ледяная вода. Продлятся ограничения до полуночи 22 апреля.