«Омскоблгаз» принял меры пожарной безопасности на объектах газораспределения и газоснабжения

Специалисты газораспределительной организации обследовали объекты газоснабжения, осмотрели газопроводы для предупреждения утечки газа и возможного возгорания, а также проверили состояние первичных средств пожаротушения. Особое внимание газовики уделили охранным зонам вдоль газопроводов, которые проходят через лесные массивы: была проведена их уборка от мусора, отходов и иных горючих материалов.

Кроме того, в охранной зоне газопроводов скошен сухостой и вспахана земля вокруг шкафных регуляторных пунктов газа, а также проверена исправность средств пожаротушения в газорегуляторных пунктах.

Потребителям природного газа рекомендовано соблюдать меры пожарной безопасности и проявлять бдительность, в том числе и рядом с объектами газоснабжения. При обнаружении потенциальной опасности (запах газа, разведение гражданами открытого огня вблизи газовых установок) следует оперативно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу АО «Омскоблгаз» по месту жительства.

- Для предотвращения пожароопасных ситуаций на объектах газоснабжения в весенне-летний период нашей компанией приняты необходимые профилактические меры. Аварийные бригады готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации, - отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омскоблгаз» Сергей Жучков.