Омчи пожаловались на грязь после стихийной парковки в парке 300-летия Омска

Омичи заметили мусор после организации стихийной парковки зимой.

Зима закончилась и в Омск наконец-то пришла, пусть пока и холодная, но весна. В этом году у омичей уже были претензии к содержанию и ремонту Советского парка. Там уложили тротуарную плитку, но она пошла волнами и обвалились. Теперь появились недовольные и состоянием парка 300-летия Омска. В соцсетях местные жители опубликовали пост, в котором рассказали, что зимой на территории парка организовали парковку, а убирать ее весной не стали.

- Арендатор сделал стихийную стоянку зимой. Просили не делать. Со стороны улицы Ватутина есть официальная стоянка, а арендатор сделал незаконную, прямо на территории парка, и в итоге там грязь (мы их предупреждали), срезали грунт - теперь горы земли. Завезли блоков бетонных, которые все объезжали и еще больше развозили грязь, - пожаловался автор поста.

Поступали жалобы от омичей и на официальной страничке парка в Instagram. Администрация ответила, что уборку парка проводят несколько раз в неделю. На это омичи ответили, что не замечают уборки.

- Такой кошмар, раскатать стоянку не забыли зимой, а убрать за своими посетителями забыли весной на этой стоянке. Трава стоит выше головы, противно там гулять с ребенком! – написал один из омичей.