В Омске начинают подготовку к новому отопительному сезону

Для более качественной подготовки объектов в городе Омске к осенне-зимнему периоду компания принимает участие в серии семинаров для департаментов администрации города Омска и управляющих компаний.

Семинары будут проводиться в администрациях каждого административного округа города. Первое мероприятие состоялось в ЦАО. В качестве участников в нём также приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Омской области и Прокуратуры ЦАО. Представителями надзорных органов сделан акцент на усилении контроля и ужесточении применения мер воздействия на потребителей, некачественно осуществляющих подготовку к отопительному периоду.

Качество прохождения отопительного сезона зависит от подготовки к нему не только ресурсоснабжающих компаний, но и обслуживающих организаций (УК, ТСЖ) или администраций социальных объектов. Мало провести ремонт тепловых сетей и оборудования на ТЭЦ, обеспечить теплоэлектростанции и котельные топливом – необходимо, чтобы каждый балансодержатель или обслуживающая организация многоквартирного дома и здания провёл мероприятия по подготовке к зиме. Федеральным законодательством установлено, что потребители должны выполнить комплекс мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду. АО «Омск РТС» с марта по 1 мая вручает всем потребителям (УК, ТСЖ, социальным объектам) предписания с перечнем необходимых мероприятий. После их выполнения представитель АО «Омск РТС» проводит проверку готовности объекта к отопительному сезону, выписывает акт проверки тепловых энергоустановок и систем теплопотребления с указанием замечаний. Если замечания отсутствуют – потребитель получает справку о проведённых мероприятиях по подготовке к отопительному периоду. После этого необходимо получить акт проверки готовности и паспорт готовности к отопительному периоду, который выдаётся комиссией по подготовке к отопительному периоду в Администрации округа города Омска. Перед началом отопительного сезона потребителю нужно обратиться в АО «Омск РТС» для получения наряда на включение.

Что необходимо сделать управляющим компаниям и ТСЖ для подготовки жилого фонда к зиме?

На основании «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (ПиН ТЭ ЖФ) и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭ ТЭУ) при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий до 01.09.2021 г.

1. Тщательно утеплить здание: чердаки, подвалы, лестничные клетки, окна, двери.

2. Провести ревизию запорной арматуры, обратных клапанов на тепловом узле, вентилей и кранов по системам отопления и горячего водоснабжения.

3. Заменить чугунную запорную арматуру на вводе теплового узла на стальную.

4. Укомплектовать индивидуальный тепловой пункт поверенными контрольно-измерительными приборами. Прочистить и залить машинное масло в гильзы для термометров, проверить правильность их установки (на глубину 2/3 диаметра трубопровода).

5. Провести настройку автоматических регуляторов подачи тепла в систему отопления, установленных согласно проекту или по рекомендациям наладочной организации.

6. Тепловой пункт оснастить средствами автоматизации, которые должны обеспечить:

- защиту систем теплопотребления от повышенного давления в случае превышения допустимых предельных параметров теплоносителя;

- автоматическое поддержание температуры в системе ГВС не ниже 600С и не выше 750 С;

Установка терморегуляторов в системе ГВС обязательна.

7. В начальный период отопительного периода выполнить регулировку систем отопления.

8. Произвести испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением.

9. Отремонтировать помещение теплового пункта.

10. Заизолировать трубы ввода, трубопроводы индивидуального теплового пункта, секции водоподогревателей и трубы розлива здания. Обеспечить герметизацию теплофикационного ввода в здание.

11. Обеспечить эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей подготовленным и обученным персоналом.

12. Промыть системы теплопотребления на объектах всех категорий (многоквартирные дома, социальная сфера, прочие потребители), вскрыть и прочистить устройства для механической очистки от взвешенных частиц. Промывку производить в присутствии старшего по дому, ответственного лица, с оформлением акта.

13. Ликвидировать излишне установленные отопительные приборы, восстановить проектную схему системы отопления и ГВС.

14. При наличии непрогрева радиаторов в прошедший отопительный сезон, а также при обнаружении сопротивления системы отопления более 0,02 МПа, провести их гидропневматическую промывку системы отопления.

15. Заключить договор на обслуживание автоматизированных тепловых узлов.

16. Установить недостающую запорную и регулирующую арматуру на системах отопления.

17. Обеспечить надёжное переключение (отключение) систем ГВС на период гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов магистральных (квартальных) тепловых сетей.

18. Обеспечить надёжное отключение систем отопления и вентиляции после окончания отопительного периода.

19. Демонтировать непроектные врезки.

Какие неисправности и замечания на тепловых энергоустановках потребителей оказывают влияние на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения в отопительный сезон?

1. Неисправность вентиляционного оборудования, калориферов.

Особенно остро стоит вопрос о восстановлении вентиляции в школьных и дошкольных учреждениях. Вентиляция воздуха в помещениях является необходимой составляющей для создания комфортного микроклимата. Отопительные приборы существующих систем теплоснабжения при нерабочей системе вентиляции на объектах не могут обеспечить должный температурный режим, что приводит к повышению обращений на качество теплоснабжения зданий.

2. Неисправность или отсутствие терморегуляторов.

Согласно требованиям п.2.4 СанПиНа 2.1.4.2496-09, утверждённого Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже +60°С и не выше +75°С. При этом температура сетевой воды определяется температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха и превышает допустимую температуру горячей воды. Безопасный режим подачи в систему ГВС и потребления горячей воды в водоразборных устройствах обеспечивает терморегулятор.

Установка автоматического регулятора температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения обязательна. Эксплуатация систем ГВС с неисправным регулятором температуры воды не допускается.

3. Неисправность теплообменного оборудования.

Отсутствие теплообменного оборудования в системе ГВС приводит к снижению качества горячей воды по органолептическим и бактериологическим показателям, что приводит к жалобам и обращениям социальных учреждений и собственников жилых помещений в различные инстанции.

Также при отсутствии на объектах закрытой схемы ГВС увеличивается сложность автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС в пределах нормативных величин - не ниже +60 ОС и не выше +75 ОС, тем самым создаётся риск термического поражения кожных покровов.

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными в Федеральный закон №190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

4. Отсутствие тепловой изоляции.

Одной из причин снижения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения является отсутствие тепловой изоляции на тепловых вводах объектов, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Из-за отсутствующей или ветхой тепловой изоляции увеличиваются потери температуры теплоносителя на системах теплопотребления, вследствие чего снижается качество теплоснабжения и горячего водоснабжения.

5. Отсутствие или некачественная гидропневматическая/гидравлическая промывка внутренних систем теплопотребления.

Некачественная промывка либо невыполнение промывки розливов, стояков и отопительных приборов систем отопления уменьшает проходимость теплоносителя по стоякам системы отопления, уменьшает площадь теплоотдачи от отопительных приборов и увеличивает внутреннее сопротивление системы отопления. Загрязнённая и закоррозированная система теплопотребления не может обеспечить необходимую проходимость теплоносителя и теплоотдачу от отопительных приборов, из-за чего снижается температура внутреннего воздуха и горячего водоснабжения.

6. Отсутствие запорно-регулирующей арматуры на стояках системы отопления.

Отсутствие регулирующего оборудования не позволяет равномерно распределить теплоноситель по ответвлениям здания (отсутствие горизонтальной регулировки) и этажам (вертикальная регулировка), вследствие чего возникает перегрев по температуре внутреннего воздуха одних помещений и недогрев по температуре внутреннего воздуха других помещений.

7. Выполнение энергосберегающих мероприятий

Снижение внутренней температуры воздуха в помещениях возникает вследствие некачественного утепления оконных и дверных проёмов и невыполнения энергосберегающих мероприятий ограждающих конструкций и межпанельных швов. Температура внутреннего воздуха внутри помещений снижается из-за имеющихся неплотностей ограждающих конструкций.