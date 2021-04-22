В отставку подала глава Омского районного суда

Судья Центрального суда решила уйти в отставку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 23 апреля, состоится заседание квалификационной коллегии омских судей. Ее участники рассмотрят 11 вопросов, среди которых два будут касаться прекращения полномочий судей. Участники коллегии рассмотрят заявление от Натальи Муратовой, которая являлась председателем Центрального районного суда Омска. По информации издания «Коммерческие вести», она решила сама сложить полномочия.

Последним в повестке заявлен вопрос о прекращении полномочий одного из арбитражных судей. Речь идет об Александре Савинове. Накануне он скончался.