Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 апреля 2021 6:54

Директор московской компании прикинулся бедным, чтобы платить меньше алиментов ребенку в Омске

Он попросил суд снизить размер отчислений до шестой части заработка, но ему отказали
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
Бывший омич попытался снизить сумму алиментов, которые платит своему ребенку.

Бывший омич попытался снизить сумму алиментов, которые платит своему ребенку.

Фото: Анастасия Осипова

В Омске рассмотрели иск к жителю Москвы об уплате алиментов на ребенка. Уехав в столицу, мужчина развелся и создал новую семью. Сначала исправно платил средства на содержание своего сына, родившегося в 2006-м. Однако с 2020 года решил, что денег уходит слишком много и обратился в суд с просьбой уменьшить сумму отчислений с четвертой до шестой части от доходов. Однако это не удалось.

- Суд при рассмотрении дела выяснил, что экс-супругу принадлежит квартира в Москве, дорогостоящий автомобиль, также он входит в состав учредителей дачного некоммерческого партнерства, – рассказали в пресс-службе Омского областного суда. – Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда пришла к выводу о том, что судом первой инстанции не в полной мере учтено материальное и имущественное положение плательщика алиментов, удовлетворив апелляционную жалобу матери ребенка и увеличив размер взыскиваемых алиментов.