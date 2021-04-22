Директор московской компании прикинулся бедным, чтобы платить меньше алиментов ребенку в Омске

Бывший омич попытался снизить сумму алиментов, которые платит своему ребенку. Фото: Анастасия Осипова

В Омске рассмотрели иск к жителю Москвы об уплате алиментов на ребенка. Уехав в столицу, мужчина развелся и создал новую семью. Сначала исправно платил средства на содержание своего сына, родившегося в 2006-м. Однако с 2020 года решил, что денег уходит слишком много и обратился в суд с просьбой уменьшить сумму отчислений с четвертой до шестой части от доходов. Однако это не удалось.

- Суд при рассмотрении дела выяснил, что экс-супругу принадлежит квартира в Москве, дорогостоящий автомобиль, также он входит в состав учредителей дачного некоммерческого партнерства, – рассказали в пресс-службе Омского областного суда. – Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда пришла к выводу о том, что судом первой инстанции не в полной мере учтено материальное и имущественное положение плательщика алиментов, удовлетворив апелляционную жалобу матери ребенка и увеличив размер взыскиваемых алиментов.