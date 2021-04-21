Мэр Омска прокомментировала послание Президента

«Сегодня Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он принял решение, что в августе на каждого школьника, включая тех, кто только пойдет в первый класс, государство выплатит по 10 000 рублей, чтобы помочь родителям подготовить ребенка к учебе. В Омской области более 220 тысяч школьников, значит, помощь получат около 100 тысяч семей – и это только в нашем регионе. Это огромная и очень нужная поддержка!» – написала после выступления Президента России перед Федеральным собранием Оксана Фадина. - «Есть и еще хорошие новости. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях, будет назначена выплата 5 650 рублей в месяц. Для женщин, вставших в ранние сроки беременности на учет, установят выплату в размере 6350 рублей в месяц. Кроме того, с этого года больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка женщины, вне зависимости от предыдущего трудового стажа.

Президент подчеркнул, что особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Полностью поддерживаю предложение в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь и сделать детский отдых максимально доступным!

Забота о семьях, женщинах и институте материнства – это ключевой вектор нашей государственной политики. И это здорово! Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства закреплены в обновлённой Конституции России. Наша задача - реализовать их на практике».