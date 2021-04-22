Соцсети: В омской Красноярке вырубили сосновый лес

На этой полянке одни пеньки от срубленных деревьев. Фото: ВКонтакте

Омичи сообщают об очередном варварском отношении к природе. По словам жителей курортного поселка Красноярка, в одном из сосновых лесов района вырубили хвойные деревья. Как утверждают омичи, пострадало не менее 0,4 гектара соснового бора. Жители негодуют. В качестве подтверждения они разместили фото в социальных сетях. На снимке множество свежих пеньков.

- В Красноярке Омского района вырублен красивый хвойный лес. Неужели больше негде? Как это назвать? Пострадало около 0.4 гектара остатков природы, - написал очевидец.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии ситуацию пока не прокомментировали.