Омский губернатор прокомментировал послание Президента

В послании Президента Федеральному собранию сегодня прозвучало много новых инициатив. Губернатор Омской области Александр Бурков обратил особое внимание на следующее:

- Для меня, как для руководителя региона, прозвучало важное направление – это поддержка развития субъектов Российской Федерации, - сказал Александр Леонидович. - Очень большой портфель предложений прозвучал из уст президента. Это касается в первую очередь крупных инфраструктурных проектов и их кредитования под низкие проценты. Для нашего региона это очень важное решение: как для строительства Северного обхода вокруг города Омска, так и для реализации проекта аэропорта «Федоровка» и Иртышской набережной. Северный обход, к примеру, будет иметь межрегиональное значение. Дорога свяжет такие направления как: Омск-Тюмень, Омск-Новосибирск и, возможно, в дальнейшем, Омск-Павлодар. Необходимо отметить и поддержку в виде бюджетных кредитов.

Омская область за последние несколько лет снизила долговую нагрузку по кредитам на 20%. Теперь появится возможность перераспределить дополнительные средства на развитие за счет замены части коммерческих кредитов бюджетными. Что даст нам экономию на уплате процентов по кредитам на сумму не менее 500 млн ежегодно. Так мы сможем сформировать определенный фонд развития – то, чего сегодня не хватает. Да, мы в полном объеме выполняем социальные обязательства, но нам необходимы средства на социально-экономическое развитие в дальнейшем.

Безусловно, для любого региона сегодня важна поддержка детей, сферы здравоохранения и образования, и об этом сегодня очень много было сказано в послании.