У семей с детьми появятся новые меры поддержки

По словам Президента, отдельно следует поддержать семьи, в которых женщина или мужчина воспитывают детей в одиночку. В итоге с 1 июля детям из неполных семей от 8 до 16 лет будет назначена выплата в размере 5 650 рублей.

Также глава государства предложил выплачивать по 10 тысяч рублей семьям, воспитывающих детей школьного возраста. Также мера должна распространяться и на те семьи, в которых дети только собираются идти в первый класс.

Кроме того, Владимир Путин поручил выплачивать нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц. Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа.

«После тех беспрецедентных мер поддержки, которые были оказаны семьям с детьми летом 2020 года, мы полагали, что дополнительных выплат уже не будет. Однако сегодня Президент Владимир Путин четко выделил демографическую проблему, вопросы борьбы с бедностью и повышения доходов. Конечно, в первую очередь это работа с семьями с детьми. Новые меры поддержки помогут семьям с низким доходом, придадут дополнительные возможности для развития семьи», – рассказала председатель региональной общественной организации поддержки социально незащищенных семей «Омский союз деловых женщин» Ирина Живаева.

На территории Омской области по линии Министерства труда и социального развития сегодня реализуется 21 мера финансовой поддержки для семей с детьми. С 2020 года введены дополнительные меры: ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, снижение ипотечной ставки, бесплатное горячее питание учащихся начальной школы и другие. Максимально упрощены условия получения государственной поддержки семей с детьми.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки для омских семей в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились в 2,4 раза и составили 9,7 млрд рублей. В 2021 году объем расходов на эти цели вырастет и составит 11 млрд рублей.

В настоящее время наблюдается определенный демографический эффект от реализуемых мер. Если в 2019 году был зафиксирован рост числа рождений только в одном сельском районе – Азовском, то в 2020 году положительная тенденция наблюдалась уже в 10 районах (в каждом третьем сельском районе). В структуре рождаемости сохраняется устойчивая тенденция к увеличению доли третьих и последующих рождений. Так, если в начале 2011 года в Омской области было всего 16 тысяч многодетных семей, то за 10 лет их число выросло до 31 тысячи. Сегодня в регионе каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье.