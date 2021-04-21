В Омской области могут появиться новые школьные автобусы

Прежде всего, Президент РФ Владимир Путин поблагодарил учителей за вклад в борьбу с пандемией: «Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей учеников вы сделали всё возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены».

Президент объявил, что до 2024 года в российские школы поставят около 16 тысяч автобусов для организации подвоза. «За четыре года закупим не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными», - отметил Владимир Путин. Омская область будет рассчитывать на получение новых школьных автобусов. В начале этого года омские школы на обновление автопарка получили 51 транспортную единицу различной вместимости. Общая сумма госконтрактов на поставку автотранспортных средств составила 87 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Губернатор Омской области Александр Бурков уделяет большое внимание обновлению школьного автопарка, поэтому программа «Школьный автобус» работает в Омской области стабильно. «Имея свой собственный транспорт, школа может организовать учебный процесс более продуктивно, более эффективно. Участвовать в различных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах теперь гораздо проще», - сообщил директор Суховской средней общеобразовательной школы Горьковского района Андрей Канунников.

Сегодня на территории региона осуществляется ежедневный подвоз более 11,9 тыс детей в общеобразовательные организации на 583 транспортных средствах из 1056 населенных пунктов по 1 112 маршрутам движения общей протяженностью более 32 тысяч км. С 2015 года в Омской области приобретено более 270 школьных автобусов за счет областного и федерального бюджетов.