Прививку от коронавируса надо сделать обязательно

Представители экспертного медицинского сообщества поддерживают инициативу главы государства

Сегодня, 21 апреля, выступая с бюджетным посланием Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин отметил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан. «Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко всем гражданам России, сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже - переболеть с труднопредсказуемыми последствиями. Опасность вируса сохраняется», - сказал глава государства. Президент также отметил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан.

«Для меня одной из основных тем в послании Президента России Владимира Путина стал призыв к вакцинации. В Омской области прививочная кампания идет нарастающими темпами. Люди понимают, что вакцинация – реальный способ противостоять инфекции. Сейчас в регионе используются две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» («Вектор»). На подходе третья вакцина, которая будет нам поставлена. Очень важно, об этом прямо говорит Президент, что будет продолжена работа в сфере укрепления здоровья населения в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, заболеваний органов дыхания», - считает руководитель Омской Ассоциации врачей Юрий Новиков.

В прививочной кампании приняли участие уже 132 165 жителей Омской области , из них вторым компонентом вакцины привиты 66 976. 348 омичей привились вакциной «ЭпиВакКорона» («Вектор»).