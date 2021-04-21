Стало известно, когда в Омск вернется тепло

Тепло в Омск придет на следующей неделе, но оно принесет с собой дожди.

Пока погода не радует омичей теплом. В последние дни температура по ночам опускается ниже нуля, а днем колеблется в районе нуля. На прошедших выходных даже прошел настоящий ураган. Синоптики не обещают улучшений в ближайшие дни. До конца недели ночная температура будет около -5 градусов, а днем будет подниматься до +7...+10 градусов.

Существенное потепление обещают на следующей неделе. Дневная температура уже в понедельник повысится до +15. А на вторник и среду обещают обильные дожди, но тоже будет тепло, около +16 днем и +8...+12 ночью. Примерно такой будет температура и на майских праздниках, но настроение могут немного испортить постоянные дожди.