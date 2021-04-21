Под Омском подросток убегал от полицейских на мотоцикле

Железного коня отправили на штрафстоянку. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня утром на дороге Лузино – Пятилетка полицейские задержали подростка на мотоцикле. Сегодня утром, около 9:00 мотоцикл без номеров на дороге привлек внимание патрульных, они попросили водителя остановиться, но подросток попытался сбежать от правоохранителей. Далеко уехать не удалось, недалеко от Омска его поймали.

За рулем мотоцикла «Ямаха» оказался 17-летний омич, у которого не было прав на управление транспортным средством, а мотоцикл не стоял на учете в ГАИ, его отправили на спецстоянку. На подростка завели сразу 4 административных дела, уточнили в пресс-службе полиции.