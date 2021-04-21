В Омске воспитатели заметили, что 5-летнюю девочку избивали в семье

Травмы у ребенка заметили воспитатели детского сада. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Омске воспитатели детского сада заметили, что у одной из маленьких воспитанниц на теле большие синяки. У 5-летней девочки на ногах и лице заметили пугающие гематомы. Воспитатели обратились с заявлением в полицию. В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас проводится проверка.

Предполагают, что избивать ребенка мог ее отчим. По информации Ом1, 39-летний мужчина жестоко относился к девочке и уже был судим трижды за кражи и грабеж.