Регоператор «МАГНИТ» напоминает омичам: растительные отходы запрещено выбрасывать в контейнеры

В связи с этим участились случаи, когда на контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов омичи выносят спиленные ветки, сухую траву и листу, порубочные остатки деревьев, что приводит к загрязнению санитарных постов и возникновению стихийных свалок.

В пресс-службе регионального оператора напоминают, что отходы, образующиеся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками (ветки, листья, древесные остатки), не относятся к твердым коммунальным. Складировать растительно-древесные остатки возле контейнеров и рядом с контейнерными площадками – запрещено.

«За вчерашний день логисты регионального оператора обнаружили более 20 санитарных постов, заваленных ветками и спилами деревьев. Несанкционированное размещение растительных отходов приводит к тому, что омичи начинают сваливать в эти кучи бытовой мусор, в том числе выносят крупногабаритные отходы и в итоге образуется несанкционированная свалка, что, конечно, недопустимо. В рамках оплаты за коммунальную услугу «обращение с ТКО» вывоз растительных остатков региональным оператором не предусмотрен. Вывоз растительно-древесных остатков осуществляется организациями, имеющими право осуществлять этот вид деятельности, только на основании отдельного договора по нерегулируемой цене».