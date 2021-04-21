На ремонте дорог в селе Омской области украли 1,5 миллиона

Содержание дорог в Черлаке не осуществляли в полном объеме. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области в Черлакском городском поселении должны были потратить 4,4 миллиона на содержание грунтовых дорог. Подрядчик, которого искала местная администрация, должен был выровнять дороги и сделать канавы. Но, как выяснилось во время прокурорской проверки, большинство из обязательных работ не было выполнено. При этом представители администрации подписали акт о приемке работ в полном объеме. Из-за этого бюджет потерял 1,5 миллиона рублей.

Дороги в селе могут размыться при любом дожде. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Подрядчик не обустроил дороги в соответствии с контрактом. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Сейчас материалы проверки направлены в следственный комитет для рассмотрения. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».