В Омске начали обрабатывать парки и скверы от клещей

Омские парки уже начали обрабатывать от клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске уже находили первых клещей. В этом году они быстро проснулись после таяния снега. Специалисты уже зарегистрировали более 30 случаев укусов клещей на территории области. В связи с этим началась весенняя обработка парков и скверов от клещей.

- Сегодня, 21 апреля, специалисты обработают территории в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ. В этот же день запланированы работы в саду им. С. М. Кирова — с 10:00 до 14:00. Соответствующие работы пройдут 22 апреля с 06:00 до 10:00 в Советском парке, а с 21:00 до полуночи — в саду «Сибирь», - отметили в пресс-службе мэрии.

А с 27 апреля начнут активно обрабатывать улицы и бульвары. В администрации напоминают, что несколько дней после обработки по газонам лучше не ходить. Также омичам напоминают, что 29 и 30 апреля обработают городские кладбища. Повторную обработку проведут спустя месяц. В дни обработки кладбища будут закрыты для посещения.