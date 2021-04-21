На окраине Омска горят поля

Так сейчас выглядят окрестности Амура-2. Фото: «Инцидент Омск»

Не успел в Омской области сойти снег, как начались массовые пожары. На окраине города, например, горят поля вокруг микрорайона Амур-2. На фото, выложенном очевидцами в соцсети, все выглядит довольно угрожающе: огонь полыхает в непосредственной близости к жилым домам. Кроме того, едкий дым распространяется на большую часть города.

Пожары, скорее всего, носят рукотворный характер.

- На Завертяева живу 6-й год – что в Амуре-2, что на Завертяева каждый год жгут поля, чтобы сжечь все сухое. Не дай бог, чтобы огонь перекинулся на дома.

Множественные очаги горения зафиксированы и в области. Особенно сложная ситуация в Называевском районе. При космическом мониторинге там выявили более ста термических точек. Сейчас в районе введен особый противопожарный режим.

- При введении особого противопожарного режима предупредительная мера отсутствует, будут применяться только штрафные санкции, – пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Дмитрий Скворцов. – Они разделяются в отношении граждан, должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов – от 2 до 400 тысяч рублей.