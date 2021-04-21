Омичи ограбили женщину, но попались уже через час

Грабители успели только поделить добычу, их быстро задержала полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне ночью в Советском округе в полицию обратилась 30-летняя омичка. Женщина рассказала, что ее ограбили двое неизвестных около дома. Пострадавшая возвращалась домой и уже около подъезда на улице Королева, к ей подошли два парня с предложением познакомиться. Когда омичка отказалась, один вырвал у нее из рук сумку. Оба сбежали.

Задержать одного из подозреваемых удалось патрульным спустя час после грабежа на улице 4-я Новостроевская. У него нашли золотую цепочку и карты потерпевшей, ее сумочку и телефон он выбросил, пытался скрыться от полиции, но и их быстро нашли. Наличные, которые омичка носила в кошельке, задержанный отдал своему приятелю. Которого тоже задержали. Деньги потратить он не успел, как уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас оба грабителя задержаны. Им может грозить до 4 лет лишения свободы.