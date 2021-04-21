АО «Омск РТС» отвечает на самые частые вопросы о корректировке по отоплению за 2020 год в домах с общедомовыми приборами учёта

АО «Омск РТС» в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее Правила № 354), выставляло начисление за отопление в течение 2020 года жильцам дома по среднемесячному объёму потребления тепловой энергии за предыдущий год.

В многоквартирных домах, в которых фактическое потребление тепловой энергии по общедомовому прибору учёта за 2020 год превысило потребление, исходя из которого производился расчёт ежемесячных начислений в 2020 году, в квитанции отражена сумма перерасчёта со знаком «+».

Показания ОДПУ для расчётов предоставляет в АО «Омск РТС» организация, осуществляющая внутридомовое обслуживание дома (управляющая компания, ТСЖ) либо представитель организации, обслуживающей ОДПУ по договору.

В жилых помещениях, в которых установлен индивидуальный прибор учёта тепловой энергии (ИПУ ТЭ), в которых фактическое потребление тепловой энергии с учётом данных по ИПУ ТЭ за 2020 год превысило потребление, исходя из которого производился расчёт ежемесячных начислений в 2020 году, в квитанции также отражена сумма перерасчёта со знаком «+».

Пунктом 42(1) Правил № 354 установлено несколько случаев определения размера платы по отоплению:

1. в многоквартирном доме, который оборудован ОДПУ и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано ИПУ ТЭ – по формуле 3 приложения № 2 к Правилам;

2. в многоквартирном доме, который оборудован ОДПУ и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые помещения оборудованы ИПУ ТЭ - по формуле 3(1) приложения № 2 к Правилам;

3. в многоквартирном доме, который оборудован ОДПУ и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы ИПУ ТЭ - по формуле 3(3) приложения № 2 к Правилам.

В нижней части квитанции в таблице «Расчёт корректировки суммы платы за услугу «отопление» приведены помесячные данные, исходя из которых произведён расчет суммы годовой корректировки для квартиры.

Из чего сложилась сумма перерасчёта годовой корректировки?

В строке «Предъявлено к оплате» отражаются суммы, ежемесячно выставляемые в 2020 году в квитанциях к оплате.

В строке «Начислено по факту» отражаются суммы, рассчитанные исходя из фактического потребления по показаниям ОДПУ за 2020 год, в соответствии с Правилами № 354.

«Корректировка начислений» - это разница между суммой, начисленной исходя из сложившегося факта потребления, и суммой, предъявленной к оплате по квитанциям.

Отвечаем на часто задаваемые вопросы:

1. Возможна ли ошибка в показаниях ОДПУ?

Сведения о показаниях ОДПУ в АО «Омск РТС» предоставляет организация, осуществляющая внутридомовое обслуживание дома (управляющая компания, ТСЖ) либо представитель организации, обслуживающей ОДПУ по договору. Поэтому при возникновении сомнений возможно обратиться в указанные организации для получения сведений о корректности переданных показаний ОДПУ.

2. Откуда взят расход по ИПУ ТЭ?

АО «Омск РТС» осуществляет корректировку начислений в соответствии с данными о показаниях ИПУ ТЭ, имеющихся на момент расчёта.

Согласно 354 Правилам потребителю услуг необходимо ежемесячно передавать показания приборов учёта до 25 числа.

Сведения о показаниях ИПУ ТЭ возможно передавать ежемесячно с помощью дистанционных способов:

-через «Личный кабинет» на сайте Компании www. omskrts.ru

- по бесплатному телефону 8-800-770-74-60,

-с помощью приложения «Комби»

- через чат-бота в Telegram OmskRTSBot

или в терминале, установленном в абонентских отделах

3. Почему помимо индивидуального расхода берётся какая- то оплата?

В расчёте фактического объёма потребления тепловой энергии участвует нераспределённый расход от ОДПУ, который составляет разницу между расходом по ОДПУ и суммарным индивидуальным объёмом потребления на отопление всех помещений дома.

4. Почему в квартирах с одинаковой площадью (по одному стояку) сумма корректировки разная?

Корректировка в квартирах с одинаковой площадью может быть разная в том случае, если в одной квартире имеется ИПУ ТЭ, а в другой нет. В данном случае индивидуальное потребление рассчитывается по-разному: в квартире с ИПУ – по показаниям прибора учёта, в квартире без ИПУ - от удельного значения, рассчитанного от объёма потребления всех помещений с ИПУ ТЭ пропорционально площади.

Даже при наличии в квартирах ИПУ индивидуальное потребление может быть неодинаковым по показаниям приборов учёта, как за текущий, так и за прошлый год (исходя из которого рассчитывалось ежемесячное начисление в 2020 году).

5. Почему я должен платить за отопление, если у меня расход по ИПУ ТЭ=0?

Формула для расчёта размера платы по отоплению содержит 2 слагаемых – это индивидуальное потребление + нераспределённый расход от ОДПУ. То есть после того как объём по всем помещениям сложили и отняли от объёма тепловой энергии, зафиксированного ОДПУ, оставшаяся разница предъявляется жилому помещению пропорционально его площади. Таким образом, если по вашему помещению индивидуальный объём потребления составил 0, но имеется нераспределённый объём, то оплате подлежит именно этот объём, предъявляемый пропорционально площади помещения.