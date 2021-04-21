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Общество21 апреля 2021 10:26

В омском депобре прокомментировали жалобу на поборы в гимназии

Родители учащихся рассказывают, что у них вымогают деньги, чтобы дети не проходили трудовую практику
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омичи пожаловались на бесконечные поборы в гимназии № 84.

Омичи пожаловались на бесконечные поборы в гимназии № 84.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, на поборы в омской гимназии № 84 пожаловались родители учащихся. По их словам, учебное заведение вымогает деньги, предлагая «откупить» детей от трудовой практики.

К департаменте образования уже прокомментировали ситуацию и сообщили, что сбор денег – инициатива не школы, а членов родительского комитета.

- Согласно информации директора гимназии № 84, учреждением не проводится сбор денежных средств на охрану, в фонд школы или класса, – пояснили в ведомстве. – Данным вопросом занимается благотворительный фонд развития гимназии, созданный родительской общественностью. Все решения о сборе денежных средств принимаются родителями самостоятельно и коллегиально. Администрация учреждения не имеет отношения к работе благотворительного фонда. Вопрос летней практики учащихся гимназии регулируется уставом образовательной организации и заявлением-разрешением родителей на общественно-полезный труд. По приказу директора летняя трудовая практика проходит согласно графику.