В омском депобре прокомментировали жалобу на поборы в гимназии

Омичи пожаловались на бесконечные поборы в гимназии № 84. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, на поборы в омской гимназии № 84 пожаловались родители учащихся. По их словам, учебное заведение вымогает деньги, предлагая «откупить» детей от трудовой практики.

К департаменте образования уже прокомментировали ситуацию и сообщили, что сбор денег – инициатива не школы, а членов родительского комитета.

- Согласно информации директора гимназии № 84, учреждением не проводится сбор денежных средств на охрану, в фонд школы или класса, – пояснили в ведомстве. – Данным вопросом занимается благотворительный фонд развития гимназии, созданный родительской общественностью. Все решения о сборе денежных средств принимаются родителями самостоятельно и коллегиально. Администрация учреждения не имеет отношения к работе благотворительного фонда. Вопрос летней практики учащихся гимназии регулируется уставом образовательной организации и заявлением-разрешением родителей на общественно-полезный труд. По приказу директора летняя трудовая практика проходит согласно графику.