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Общество21 апреля 2021 9:37

В Омске приземлился самолет, в двигатель которого попала птица

Борт отстранили от полетов до ремонта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичей отправили в столицу следующими рейсами.

Омичей отправили в столицу следующими рейсами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в омском аэропорту удачно приземлился самолет, привезший пассажиров из Москвы. После осмотра судна Airbus A-320 специалисты заметили следы попадания птицы в левый двигатель самолета.

Чтобы провести специальный осмотр рейс отменили, а судно отстранили от полетов. Как стали известно "Комсомолке", вчера, 20 апреля, прилетела бригада специалистов, которая провела ремонт двигателя. Все пассажиры, которые должны были лететь на этом судне, отправились в столицу следующими по расписанию рейсами.

В двигателе серьезных поломок не обнаружили, сейчас он снова выполняет рейсы в Москву.