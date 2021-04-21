В Омске приземлился самолет, в двигатель которого попала птица

Омичей отправили в столицу следующими рейсами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в омском аэропорту удачно приземлился самолет, привезший пассажиров из Москвы. После осмотра судна Airbus A-320 специалисты заметили следы попадания птицы в левый двигатель самолета.

Чтобы провести специальный осмотр рейс отменили, а судно отстранили от полетов. Как стали известно "Комсомолке", вчера, 20 апреля, прилетела бригада специалистов, которая провела ремонт двигателя. Все пассажиры, которые должны были лететь на этом судне, отправились в столицу следующими по расписанию рейсами.

В двигателе серьезных поломок не обнаружили, сейчас он снова выполняет рейсы в Москву.