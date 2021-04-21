Омичка лишилась миллиона рублей, покупая акции в интернете

Омичка хотела заработать на росте акций на бирже, но попала в лапы мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратилась омичка с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в интернете увидела объявление о возможности заработать на инвестициях. Женщина кликнула на объявление, и через несколько минут ей позвонил аналитик. Он предложил установить приложение и внести минимальный платеж, 12,5 тысяч рублей. Выполнив все условия, омичка заметила первую прибыль – 3 доллара. После женщину убедили купить акции нефтяной компании, которая начинает выплаты дивидендов. Омичка потратила на это еще около 3 тысяч долларов. А после этого куратор убедил ее вносить больше средств для покупки акций. Для этих целей пострадавшая взяла кредит в банке и заняла крупные суммы у знакомых. Всего она купила акций более чем на миллион рублей.

Когда женщина захотела вывести деньги, то получила сообщения о том, что нужно оплатить страховку и внести еще средства для создания специального счета. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас, как сообщили в пресс-службе полиции, заведено уголовное дело по факту мошенничества. Выясняется, куда уходили деньги потерпевшей, а ей пока придется самостоятельно расплачиваться с долгами.