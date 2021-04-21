Омич получил реальный срок за неуплату алиментов

Омич регулярно не платил алименты и попал в колонию. Фото: Алина МАКЕЕВА

Омича осудили на реальный срок за неуплату алиментов. На суде установили, что 61-летний омич регулярно не выплачивал деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности и получил в 2019 году 10 месяцев исправительных работ, а в 2020 году 60 часов обязательных работ. Но это не дисциплинировало омича. За пять месяцев он снова накопил перед 17-летней дочерью долгов на 68 тысяч. В этот раз так просто омичу отделаться не удалось, суд приговорил его к 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После отбывания наказания омичу все же придется выплатить долги по алиментам.