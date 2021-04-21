Для омской скорой помощи закупят 64 новых машины

Новые машины для скорой должны доставить до 1 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной минздрав объявил конкурс на поставку 64 новых машин для региональной станции скорой помощи. В требованиях к транспортным средствам указано, что это должен быть полноприводный фургон с механической коробкой передач. По условиям контракта, машины доставят до 1 октября.

- Для сельских и городских поликлиник, для оперативной доставки врачей к пациентам, транспортировки лабораторных материалов и прочего – в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной до 2025 года, – цитирует «СуперОмск» пресс-службу областного минздрава. – Общая сумма средств, которую планируется направить в омскую медицину для улучшения материально-технической базы и проведения ремонтных и строительных работ, составляет порядка 8 млрд рублей из консолидированного бюджета.

На закупку новых машин скорой помощи из бюджета планируют выделить около 55 млн рублей. Победителя конкурса определят 29 апреля.