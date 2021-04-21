В Большереченском районе Омской области началось строительство двух межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 88 км. После ввода объектов в эксплуатацию будет создана возможность для газификации 12 населённых пунктов Большереченского района, куда голубое топливо придёт впервые. Это сёла Старокарасук, Чебаклы, Такмык, Евгащино, Красный Яр и деревни Трубачевка, Черново, Русиново, Березовка, Бызовка, Безымянная, Решетниково.

- Строительные работы ведутся в соответствии с планом-графиком синхронизации на 2021 год. Межпоселковые газопроводы позволят газифицировать порядка 1900 домовладений и 24 котельные в Большереченском районе. К настоящему времени проложено 5,2 км газопроводов, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

Напомним, что программа развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025 годы утверждена в декабре прошлого года Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Губернатором региона Александром Бурковым. В ближайшие пять лет в Омской области «Газпром» планирует построить 7 газораспределительных станций, 619 км газопроводов. Правительство области обеспечит строительство 569 км внутрипоселковых газопроводов подготовку к приему газа около 11,9 тыс. домовладений, 100 котельных и предприятий. В результате будут созданы условия для газификации 45 населённых пунктов в Большереченском, Кормиловском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском и Шербакульском районах. Большереченский район к сетевому газу будет подключен впервые.