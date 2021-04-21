«Росводоканал Омск» проанализировал каналы передачи показаний

Тройку лидеров среди электронных способов уверенно удерживали личный кабинет на сайте компании, платёжная система «Все Платежи» и передача данных через сайт без регистрации. По этим каналам ежемесячно поступала информация о показаниях почти 300 тысяч приборов учёта.

Существенный рост - в 50% в марте месяце продемонстрировал голосовой робот Минта. Если в январе и феврале через виртуального помощника передали данные о показаниях 20-ти тысяч счётчиков, то в марте робот принял информацию уже по 30-ти тысячам приборов. Многие потребители выбирают этот способ, так как за один звонок можно передать данные сразу в две компании: «Росводоканал Омск» и «Омск РТС».

Информация о показаниях ещё 18-ти тысяч приборов учёта ежемесячно поступает СМС-сообщениями, по электронной почте, через терминалы в офисах водоканала и через мобильное приложение РВК.Услуги. Значительная доля горожан (133-135 тысяч) вписывает показания в специальные поля квитанции.

В «Росводоканал Омск» напоминают, что показания можно передать в любой день месяца, но в компании рекомендуют делать это в период с 18 по 25 число. Передача данных с помощью робота Минты занимает всего минуту и доступна потребителям любого возраста. Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса. Если потребитель хочет ввести данные на клавиатуре смартфона, то он проходит такой же алгоритм, нажимая кнопки своего электронного устройства.

Если робот не принял данные, клиентам предприятия следует обратить внимание на следующие моменты: возможно закончилась поверка прибора учёта, либо показания ошибочные – слишком завышены или занижены.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться следующими способами:

- мобильным приложением РВК.Услуги;

- сервисом на сайте компании (без регистрации);

- приложением Сбербанк-онлайн, в разделе Платежи/Дом/Водоснабжение/ОмскВодоканал Показания счётчиков.

- личным кабинетом на сайте или его мобильной версии;

- электронной почтой water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- многоканальными телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- через платежную систему www.vp.ru;

В омском водоканале напоминают, что показания, переданные до 25 числа, принимаются в расчёты за текущий месяц, а данные, переданные в последние дни месяца – отразятся только в следующей квитанции.