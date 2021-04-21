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Общество21 апреля 2021 7:48

Омичу грозит 5 лет колонии за ссору с полицейским

Он сорвал со стража правопорядка погоны и обматерил
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дело омича скоро рассмотрят в суде по существу.

Дело омича скоро рассмотрят в суде по существу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До суда дошло дело жителя Тевризского района, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

В ходе следствия установили, что 3 февраля 2021 года омич выпил и поссорился с местным участковым, пытавшемся его успокоить. 49-летний омич начал обзывать полицейского, хватать за плечи, а под конец даже сорвал погоны с мундира. Конфликт происходил на глазах у односельчан дебошира. Позже омич признал вину и полностью раскаялся в содеянном.

Его дело будут рассматривать в Тевризском районном суде. Дебоширу может грозить до 5 лет лишения свободы в колонии.