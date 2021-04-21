В аварии в центре Омска пострадал 5-летний ребенок

В центре города произошла серьезная авария. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшей накануне в центре города. На повороте с улицы Маршала Жукова на улицу Масленникова водитель «Тойоты» не пропустил «КИА». Машины столкнулись и от удара «Тойота» въехала в столб с дорожными знаками. Оба водителя 31 и 39 лет не пострадали, но в больницу попали два пассажира «Тойоты». С места ДТП медики забрали женщину и 5-летнего мальчика. За их состоянием наблюдают в больнице.

Одну из машин отбросило на столб с дорожными знаками. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции

Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.