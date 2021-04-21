В Омске ищут двух пропавших мужчин

Волонтеры омских поисковых отрядов опубликовали сообщение о поисках сразу двоих омичей. Оба мужчины, и оба ушли из дома, после чего не вернулись.

Омич не выходил на связь неделю. Фото: ПСО "Доброспас"

Один из них, 46-летний Александр Шурыгин, пропал около недели назад, 13 апреля. Родственники не могут с ним связаться и не знают ничего о его месте нахождения. Он он проживал на улице Олимпийской. Рост Александра 172 см, серые глаза, короткие седые волосы. В момент ухода был одет в серую куртку и синие джинсы.

Омич не выходил на связь уже две недели. Фото: ПСО "Доброспас"

Второго пропавшего зовут Игорь Охота, ему 54 года. От него у родственников нет никаких вестей уже две недели, с 7 апреля. Мужчина жил на улице 9-я Линия, также вышел из квартиры и больше не вернулся. Рост Игоря 180 см, среднее телосложение, голубые глаза, короткие светлые волосы. В момент ухода был одет в темную куртку и коричневые сапоги на молнии.

Если вы видели этих мужчин или знаете, где они могут находиться, обратитесь в поисковый отряд или в полицию.