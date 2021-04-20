Омский "Авангард" проиграл второй матч серии плей-офф

Фото: hawk.ru

Только что закончился второй матч серии между "Авангардом" и московским ЦСКА. Вторая игра началась очень нервно, однако особых моментов для взятия ворот у обеих команд не было. Концовку первого периода "ястребы" поломали себе тремя подряд удалениями.

Во втором периоде омичам снова не хватило дисциплины. Несколько раз наши хоккеисты нарушали правила и удалялись. Расплата не заставила себя долго ждать, армейцы открыли счет. У "Авангарда" было все плохо с созиданием у чужих ворот, а вот ЦСКА в начале третьего периода забросили вторую шайбу. А позже Александр Попов, которого омские болельщики прекрасно помнят по выступлению за "Авангард", довел счёт до крупного - 3:0.

Омичи отыграться не смогли и уступили во втором матче серии. Счёт в противостоянии "ястребов" и ЦСКА стал 1:1. Следующая игра пройдет в Балашихе.

Только что закончился второй матч серии между "Авангардом" и московским ЦСКА. Вторая игра началась очень нервно, однако особых моментов для взятия ворот у обеих команд не было. Концовку первого периода "ястребы" поломали себе тремя подряд удалениями.