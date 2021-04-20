На видео попало, как подростки ограбили омича с горлышком от бутылки

Полиции удалось быстро найти грабителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 23-летний омич, неожиданно для себя ставший жертвой грабителей. Ему пришлось лишиться дорогого телефона, чтобы не получить «розочкой» от бутылки. Молодой человек рассказал, что ночью, когда он вышел из бара, к нему подошли трое подростков, один из которых, угрожая горлышком от бутылки, потребовал телефон. Омич не стал спорить и отдал гаджет.

В полиции быстро нашли подростков. Всем им по 17 лет и ранее они уже привлекались за квартирные кражи. В полиции подростки рассказали, что заметили омича случайно и решили забрать телефон, а «розочку» один из них планировал пустить в ход, если омич откажется отдавать мобильный.

Как уточняют в пресс-службе полиции, на подростков завел уголовное дело по статье «Разбой». Одного из них, как организатора, взяли под стражу. Похищенный телефон уже вернули владельцу.