Главврача омской поликлиники обвиняют в хищении 1,1 млн рублей

Главврача обвиняют в хищении крупной суммы. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следственный комитет предъявил обвинение главврачу омской поликлиники. Медику вменяют в вину мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

- По версии следствия, главный врач учреждения трудоустроил на должность оператора ПЭВМ женщину, которая фактически трудовые обязанности не осуществляла, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – С 2009 по 2017 годы подозреваемый, используя служебное положение, вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда. Денежные средства переводились на банковскую карту, оформленную на женщину, и впоследствии снимались подозреваемым, у которого была в пользовании эта карта. Причиненный бюджетному учреждению ущерб в результате противоправных действий подозреваемого составил свыше 1,1 млн рублей.

Если вину руководителя поликлиники докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.