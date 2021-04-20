По дорогам Омской области на месяц запретили ездить фурам

Месяц водителям фур придется искать объездные пути. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весна приносит с собой не только потепление и хорошую погоду, но и паводки. Из-за того, что некоторые дороги в Омской области подмыло, Госавтоинспекция решила ограничить движении по ним большегрузов. Автомобили тяжелее 10 тонн не смогут проехать с 16 апреля по 15 мая по следующим дорогам:

- «Омск-Муромцево-Седельниково» на участке «Муромцово-Седельниково» в Муромцевском и Седельниковском районах. Объезд осуществлять по автодорогам «Омск-Тара» и «Тобольск-Тара-Томск».

- «Большие Уки-Тевриз» в Большеуковском и Тевризском районе. Объезд – по автодорогам «Омск-Тара» и «Тобольск-Тара-Томск».

- «Усть-Ишим-Загваздино-граница Тюменской области» в Усть-Ишимском районе. Объезд – по автодорогам «Тюмень-Омск», «Голышманово-Аромашево», «Аромашево-Вагай», «Вагай-Дубровное-Абаул».

- «Усть-Ишим-Фокино» в Усть-Ишимском районе. Объезд – по автодорогам «Тюмень-Омск», «Аббатское-Викулово», «Викулово-Каргалы-Серебрянка».

Омичей просят заранее планировать маршрут при движении по этим направлениям и следить за дорожными знаками, которые специально установят на участках, где движение ограничат.

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