«Транснефть - Западная Сибирь» в первом квартале провела 464 учебно-тренировочных занятия

Для отработки оперативного реагирования сотрудников производственных объектов на возможные нештатные ситуации в первом квартале проведено 464 учебно-тренировочных занятия. В них был задействован персонал пяти филиалов акционерного общества в Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае. С целью поддержания в постоянной готовности аварийно-спасательных запасов закуплено 542 кг сорбентов.

На приобретение специализированных приборов для безопасного выполнения работ - сигнализаторов горючих газов – выделено 4 млн рублей. Оборудование позволяет определять концентрации горючих газов в атмосферном воздухе и внутри помещений для своевременного реагирования. На реализацию комплексных мероприятий в области охраны труда за отчетный период АО «Транснефть - Западная Сибирь» направило 4,3 млн рублей. Проводилось обучение персонала, закуплено оборудование для обеспечения дополнительной безопасности сотрудников при выполнении погрузо-разгрузочных работ.

Также в первом квартале реализован комплекс мероприятий в соответствии со вступившими в действие с начала года новыми федеральными правилами по охране труда: внесены изменения в инструктажи, программы обучения персонала по теме охраны труда, а также информационно-программные комплексы проверки знаний.

Подходы к решению вопросов по охране труда в акционерном обществе постоянно совершенствуются. В текущем году на улучшение условий труда АО «Транснефть - Западная Сибирь» направит 311 млн рублей, в том числе на эти средства будет выполнена специальная оценка более 2,5 тысяч рабочих мест, приобретено 5,5 тыс. комплектов спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.