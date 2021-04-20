Омич угнал два авто, арендовав их по краденым документам

паспорт и права омичу предоставили его подельники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи разбирались в обстоятельствах угона двух «КИА Рио». С заявлением об этом обратился их владелец в ноябре 2020 года. Мужчина сдавал автомобили в аренду и нашел очередных заказчиков через Интернет. Ему в мессенджере прислали фото паспорта и прав, поэтому у него не возникло подозрений. Молодой человек забрал ключи от машин, но в положенный срок не вернул.

В ходе следствия выяснилось, что омич перегнал машины в Ижевск в республике Удмуртия. Как выяснилось, там же он познакомился с неизвестными, которые предложили аферу с угоном. Они предоставили омичу краденые документы, по которым он и оформил аренду. За перегон машин из Омска в Ижевск, омич получил 40 тысяч. После в судьбе машин он не участвовал. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, ущерб владельцу составил более 1,5 миллионов рублей. Расследование в отношении подельников омича еще продолжается, а он сам скоро предстанет перед омским судом.

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