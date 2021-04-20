Пьяный омич на иномарке снес забор частного дома

Омич влетел в забор частного дома. Фото: пресс-служба Госавтоинспекция Омской области

Накануне в Омске произошло серьезное ДТП. Около 19:10 в забор частного дома на улице 3-я Енисейская на полной скорости въехала иномарка. На месте сотрудникам ГИБДД удалось выяснить, что за рулем «Тойоты» был 34-летний омич с признаками опьянения. Проходить освидетельствование он отказался, а с места аварии его забрали медики. После осмотра в больнице стало ясно, что серьезных травм мужчина не получил, его отпустили домой. А вот хозяину дома теперь придется восстанавливать разрушенный забор.

Очевидцы аварии в соцсетях рассказывают, что перед тем, как врезаться в забор, машина ушла в занос.

- Он сначала в занос пошел, потом наехал на люк, подлетел на метра полтора вверх и врезался в забор. Мы сзади ехали, пыль столбом, - рассказал один из омичей.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

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