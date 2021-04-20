Омич жестоко зарезал мать собственного ребенка

Омич пригласил бывшую возлюбленную поговорить у озеру и жестоко зарезал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суде будут рассматривать дело о жестоком убийстве молодой девушки. Трагедия произошла в Тевризском районе в начале лета 2020 года. По материалам следствия 20-летний местный житель встретился со своей бывшей девушкой на берегу озера Черное в селе Петрово. Спокойного разговора между бывшими влюбленными не получилось, разгорелась ссора, после которой парень взял нож и зарезал девушку. От многочисленных ран девушка скончалась на месте. Оказалось, что у погибшей остался малолетний ребенок. Его она родила от своего убийцы, пока они еще были в отношениях.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, расследование по делу завершено. Подозреваемый полностью признал свою вину. Его дело скоро рассмотрят в суде. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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