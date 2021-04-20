Пугающие цифры: Омских пенсионеров за год стало на 10 тысяч меньше

Размер средней пенсии омского пенсионера в прошлом году, по данным статистов, составил 14 823 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересные цифры опубликовал Омскстат. В ведомстве подсчитали количество пенсионеров в регионе. Данные заставляют задуматься. Как оказалось, их число по сравнению с 2019 годом в Омской области резко сократилось. По данным Омскстата, в позапрошлом году в регионе проживало 597,7 тысяч пенсионеров. А по итогам 2020 года их стало 587,7 тысяч. То есть число этой социальной группы сократилось почти на 10 тысяч человек. Причины этого в ведомстве не называют.

Подсчитали статисты и размер средней пенсии омского пенсионера в прошлом году. Оказалось, что она держится на уровне 14 823 рублей. Из данных Омскстата следует, что ее размер вырос за год всего лишь на 758 рублей. В своих расчетах ведомство использовало справку Пенсионного Фонда РФ в регионе.