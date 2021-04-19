Омич за полгода вывез с завода станков на 4 миллиона

Чтобы удобнее было сдавать краденое, омич распиливал станки а части. Фото: Александр КОЦ

Перед судом предстанет 58-летний омич, бывший охранник одного из омских заводов. Его подозревают в хищении имущества предприятия в особо крупном размере. По версии следствия, омич с июля 2020 года по февраль 2021 года омич работал охранником и беспрепятственно выносил с завода станки и металлические конструкции, которые сдавал на металлолом. Действовал он предусмотрительно в одиночку. Чтобы было удобнее сдавать краденое, он распиливал его на части, а вывозил на арендованных автомобилях. Ущерб предприятие оценило в 4,2 миллиона, а выручить за металл удалось всего 470 тысяч.

Расследование завершено, а бывший охранник скоро предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе Прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (3812) 290 - 150

WhatsApp: 8-913-619-74-30

Наш telegram

Почта: stanislav.muhin@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте и Твиттер