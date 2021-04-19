Фокусы аферистов: Гадалка взяла у омички пакет с деньгами, а вернула – с мусором

Мошенница встретилась потерпевшей во дворе. Фото: УМВД России по Омской области
В розыск объявлена гадалка, которая до сих пор орудует в Омске. На удочку мошенницы попалась пожилая женщина. Она согласилась на «обряд исцеления» и запустила случайно встреченную прохожую в квартиру.
Та сообщила: для «колдовства» нужны все деньги и драгоценности, имеющиеся дома. Потом завернула принесенные хозяйкой жилья вещи в газету, сверток закрепила на спине «пациентки» и потребовала от не поворачиваться до ее ухода.
Когда потерпевшая все-таки сняла сверток, там были одни назетные обрезки. Заподозрив неладное, пенсионерка обратилась в полицию.
Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета в зеленый берет, темно-фиолетовое пальто с белыми вставками.
Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-25-02 или 02. Конфиденциальность гарантируется.