Фокусы аферистов: Гадалка взяла у омички пакет с деньгами, а вернула – с мусором

Мошенница встретилась потерпевшей во дворе. Фото: УМВД России по Омской области

В розыск объявлена гадалка, которая до сих пор орудует в Омске. На удочку мошенницы попалась пожилая женщина. Она согласилась на «обряд исцеления» и запустила случайно встреченную прохожую в квартиру.

Та сообщила: для «колдовства» нужны все деньги и драгоценности, имеющиеся дома. Потом завернула принесенные хозяйкой жилья вещи в газету, сверток закрепила на спине «пациентки» и потребовала от не поворачиваться до ее ухода.

Когда потерпевшая все-таки сняла сверток, там были одни назетные обрезки. Заподозрив неладное, пенсионерка обратилась в полицию.

Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета в зеленый берет, темно-фиолетовое пальто с белыми вставками.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-25-02 или 02. Конфиденциальность гарантируется.