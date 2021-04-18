В больницу в коронавирусом за сутки попали 25 омичей

Омичи продолжают заражаться коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика по заболеваемости ковидом в Омской области в последнее время показывает довольно стабильную динамику. Несколько недель цифры не показывают резких скачков.

По последним данным минздрава за сутки в регионе выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом. 25 человек с тяжелыми симптомами забрали в больницы, а 42 смогут лечиться амбулаторно. Всего с начала пандемии в Омской области зафиксировали 44 984 случая заражения.

Выписали медики сегодня 75 человек. Всего с начала пандемии удачно переболели вирусом 38 067 человек.

К сожалению, каждый день врачи фиксируют летальные случаи. Сегодня погиб 1 человек. С начала пандемии ковид забрал 1 364 жизни омичей.