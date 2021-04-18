Три маршрута в Омске будут ходить на Левый берег до 11 вечера

Для омичей хотят запустить еще 3 магистральных маршрута. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В мэрии снова задумались об изменении магистральных маршрутов. Такие маршруты регулярно курсируют по городу с 6 до 23 часов и интервал их движения не превышает10-15 минут. Подразумевалось, что такие маршруты позволят добраться из центра в любой район города. Но пака по этой схеме работали только несколько маршрутов: автобус №22, троллейбусы №3, 4, 67. А в планах было организовать также работу автобусов №29, 33, 69, 110 и троллейбусов № 2, 15.

Но у омичей к таким планам возникли вопросы. Практически все эти маршруты ходят на правом берегу Иртыша, а на Левый берег ходит только 67 троллейбус, но он не проезжает через центр. Сейчас на сайте мэрии появился проект постановления, по которому предлагают внести в список магистральных еще несколько маршрутов, которые и должны связать центр и Левобережье. Среди них 45 (ост. Механический завод - ост. 21-я Амурская) и 95 (ост. стройрынок "Южный" - ост. "Мега") автобусы и троллейбус №16 (ост. поселок "Солнечный" - ост. завод им. Попова). Пока это только проект и чиновники еще будут обсуждать инициативу.